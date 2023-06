CUS Cosenza per la prima volta in finale dei campionati nazionali universitari

Il Cus Cosenza Calcio vince ancora e per la prima volta nella sua storia vola in finale

COSENZA – Si è svolta mercoledì 21 Giugno alle ore 17:30 la semifinale dei Campionati Nazionali Universitari a Camerino. Il Cus Cosenza batte il Cus Brescia per 2-1 (reti di Riconosciuto e Misuri) e per la prima volta nella sua storia approda in finale dove incontrerà il Cus Lecce (campione in carica).

Un percorso ostico quello affrontato dagli studenti dell’Università della Calabria che, dopo aver eliminato nelle qualificazioni per le finali il CUS Palermo, hanno battuto ai quarti di finale il CUS Parma (vice campione in carica) ed eliminato in semifinale il CUS Brescia (3° classificato lo scorso anno).

La finalissima si svolgerà venerdì alle ore 17:30 presso lo Stadio Comunale di Matelica e sarà trasmessa in diretta sul canale youtube “Campionati Nazionali Universitari Camerino 2023”.