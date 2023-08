Due giovani promesse siciliane per la nuova Tonno Callipo

La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia si assicura due prospetti classe 2006 di ottime speranze pescando nella fertile Sicilia. Si tratta del palleggiatore Davide Pio Fiandaca nato a Milano, diciassette anni da compiere il prossimo 29 dicembre e dello schiacciatore Francesco Michelangeli da Noto che invece li ha compiuti lo scorso 24 febbraio.

Quattro le squadre cambiate da Davide Pio Fiandaca in questi suoi inizi nella pallavolo: ASD Dinamica S. Caterina Villarmosa, Volley Lab Caltanissetta, Roomy Catania e Gas Sales Piacenza qui isputando la Serie C, Under 19 e U17, alle cui finali quest’anno a Trento è arrivato un ragguardevole undicesimo posto. Una famiglia di pallavolisti quella dei Fiandaca sulle orme della mamma, così anche le due sorelle (maggiore e minore) di Davide Pio praticano volley, ‘il sostegno per tutti poi – sorride Davide – arriva in ogni gara anche da papà’. Ovviamente contento della scelta di Vibo: “Soprattutto perché – spiega Fiandaca – ho la possibilità di migliorare molto con un campionato nazionale di Serie B e con uno Under 19, che sicuramente contribuiranno a realizzare il mio sogno di affermarmi nella pallavolo”. Sulla bontà del torneo di Serie B non ha dubbi: “Conoscendo qualche squadra del nostro girone sono consapevole che sarà dura, ma confido nella squadra e soprattutto nei giocatori più esperti affinché possano aiutare noi giovani a disputare un ottimo campionato e arrivare il più in alto possibile. A livello personale sono altresì convinto che la presenza di vari club blasonati daranno l’opportunità a noi più giovani di crescere tecnicamente, fisicamente ma soprattutto di formarci come uomini che, ribadisco, hanno il desiderio di diventare pallavolisti di alto livello”.

Determinato e voglioso di iniziare subito la nuova avventura è pure Francesco Michelangeli: lo schiacciatore siciliano è reduce dall’esperienza con la Fenice Roma disputando sia il campionato di Serie C e sia quello Under 17. Gli inizi sono invece nel Club Volley Avola (Under 16 e18) e poi in prestito alla Roomy Catania (U16, 17 e 19, oltre alla Serie C). “Ho accettato – spiega Francesco – la proposta della Callipo principalmente perché si tratta di una Società rinomata per la sua serietà, oltre che per il grande passato nell’élite del volley e poi per la bravura e competenza dello staff tecnico e societario”. Fiducioso, dunque, per la nuova avvincente stagione: “Sono certo che con la squadra che si sta costruendo, anche in un campionato quotato come la Serie B, potremo fare molto bene, anche dal punto di vista della crescita di noi più giovani. Per me è un grande onore e motivo di orgoglio fare parte di una società storica come la Tonno Callipo, tra l’altro in un ambiente in cui la pallavolo ha moltissima importanza avendo raggiunto sempre risultati prestigiosi”.