Due vittorie su due per AQA Cosenza. Importante partnership per la società

Due partite, due vittorie. La squadra femminile di pallanuoto dell’ AQA Cosenza, impegnata nel difficile campionato di Serie A2 Fin, ha vinto il match in trasferta contro la Lazio. Le atlete di mister Fasanella, dopo la prima vittoria in campionato arrivata domenica scorsa, sono riuscite a “portarsi a casa” una partita importante, per la classifica e per il morale.

Nonostante i diversi infortuni, registrati in settimana, la squadra di Cosenza ha giocato una partita intensa, superata con il punteggio finale di 9-13 (direttore di gara: Volpini).