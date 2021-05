Europei Tuffi, Giovanni Tocci sul podio dal trampolino un metro

COSENZA – Dopo due argenti (Londra 2016 e Edimburgo 2018), arriva la terza medaglia continentale per Giovanni Tocci che agli Europei di nuoto in corso a Budapest chiude al terzo posto una grandissima finale dal trampolino 1 metro, dietro all’inarrivabile tedesco Patrick Hausding (Ger), che domina la gara con 427.75 punti, e al forte britannico Jack Laugher. Ai piedi del podio l’altro azzurro, Lorenzo Marsaglia, quarto.

402.50 l’importante score dell’atleta di Rende del Centro Sportivo dell’Esercito e della Cosenza Nuoto, che sfiora il secondo posto per appena 40 centesimi. Nella stessa piscina di Budapest, quattro anni fa, Tocci vinse la medaglia di bronzo ai mondiali del 2017.

Per il 26enne calabrese è una medaglia rappresenta una grande rivincita dopo un finale di 2020 e un inizio del 2021 condizionato da due fratture al piede che lo hanno tenuto fermo per tutto l’inverno. «Non so esprimere del tutto la mia gioia – ha dichiarato un emozionatissimo Tocci a fine gara ai microfoni di RaiSport -. Ho passato dei brutti momenti, ma ne sto uscendo fuori. La qualificazione olimpica nel sincro, in coppia con Lorenzo (Marsaglia ndr), mi ha ridato la giusta tranquillità e qu mi sta ripagando dei sacrifici fatti. Sono felicissimo». Sulla zampata di Laugher: «Ci ho provato ma poi è uscita la sua classe, non posso farci nulla. Sono felicissimo del risultato». Morale della medaglia da favola? Per Giovanni è «che non bisogna mai mollare ma crederci sempre e sognare in grande perché qualcosa che si può sognare si può anche fare, io l’ho fatto per tutti questi mesi e finalmente eccomi qua».

La serie di tuffi di Giovanni Tocci

1° salto: doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato 61.10 (5° posto)

2°: doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento 72.00 (4°)

3°: doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato 66.00 (2°)

4°: doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato 57.00 (3°)

5°: triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato 72.00 (2°)

6°: doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato 74.40 (3°)