Fin Calabria, Porcaro soddisfatto per Crotone e Cosenza: «Premiati i sacrifici delle società. Ma ai nostri governanti chiedo…»

Un sabato da “leoni” per le squadre calabresi di pallanuoto impegnate nei play off promozione. La Rari Nantes Auditore Crotone ha coronato la sua strepitosa stagione con la promozione nella A2 maschile, mentre la Cosenza Pallanuoto femminile superando la WP Napoli Lions in gara2 si è regalata la “bella” in casa per la promozione nella massima serie femminile.

Doppio motivo di orgoglio, quindi, per il Comitato Regionale della FIN Calabria.

“Che Sabato fantastico per la pallanuoto calabrese – sottolinea il presidente Alfredo Porcaro – centrata la seria A2 maschile dalla Rari Nantes Auditore Crotone e gara2dalla Cosenza Pallanuoto. Partite ad alta tensione e tecnicamente di ottimo livello quelle giocate dalle nostre squadre per cui siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ma soprattutto dell’impegno, dei sacrifici e degli sforzi economici che le nostre società mettono per la crescita dello sport calabrese. A loro va la nostra gratitudine e il nostro sostegno. Chiediamo solo che i nostri governanti guardino anche gli sport che con sacrifici fanno alzare il tricolore e cantare l’inno nazionale portando il nome della nostra Italia ai vertici nazionali e mondiali. Noi nel nostro piccolo diciamo grazie sperando che anche le istituzioni territoriali lo facciano”.