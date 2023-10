Fin Calabria, Premio Tavone ai presidenti Manna e Arcuri

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

Il Premio Speciale Fincalabria “Michele Tavone” intitolato ad uno dei tecnici veterani, calabrese di adozione e allenatore della società il Gabbiano Paola, è stato assegnato al presidente dell’AQA Cosenza, Francesco Manna e a quello della Rari Nantes Auditore Crotone, Vincenzo Arcuri, per gli ottimi risultati ottenuti nella stagione 2022/2023. Nel complimentarsi con i massimi dirigenti delle due società calabresi, il presidente Alfredo Porcaro a nome dell’intero Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto ha evidenziato: “Ci preme sottolineare come tale riconoscimento sia il giusto coronamento alla splendida stagione 2022/2023 che vi ha visti protagonisti nei rispettivi campionati, fino alla promozione nella serie A1 femminile e nella serie A2 maschile di pallanuoto. Tale successo sia per Voi un nuovo punto di partenza per sempre più esaltanti risultati sportivi, che contribuiscano a promuovere il nostro territorio in tutta Italia”.