Gli “Sports Awards 2022” del Carnevale di Castrovillari: tra i premiati il pilota Simone Iaquinta

L’edizione n.65 del Carnevale di Castrovillari è stata contraddistinta anche da tanto sport, grazie alle associazioni che hanno aderito alla manifestazione.

Nei saloni del Circolo Cittadino di Castrovillari, si è svolta l’annuale cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive del territorio, denominata “Sports Awards 2022”, giunta all’VIII edizione.

L’evento curato dalla Polisportiva del Pollino del Presidente, Aurelio Erbino, ha premiato:

Dirigente dell’anno – Giuseppe De Gaio– presidente della Tennis Tavolo Castrovillari; premiato dal Presidente della Pro Loco, Eugenio Iannelli.

Allenatore dell’anno – Carmine Pugliese; premiato dal consigliere Di Vasto. Atleta dell’anno– Luca Teodoro Gazineo (Pollino Basket); premiato dal Consigliere Attanasio.

Premi speciali della Polisportiva a: Simone Iaquinta – per aver portato e continuare a portare i colori di Castrovillari in Europa e nel mondo; premiato dalla consigliera Mariella Greco; Franco Calà’ – per aver diffuso il Tai Chi Chuan nel nostro territorio e per l’attività a favore dei diversamente abili con l’associazione “il filo di Arianna premiato; dalla Consigliera Teresa Musmanno e Nicola Caracciolo – per aver trasformato le nostre esperienze ed i nostri sogni, in immagini; premiato dal Sindaco, Domenico Lo Polito.

Istituite inoltre, all’interno della manifestazione “Sport Awards”, due nuove categorie di premi: il Premio “Christian Satriani”, intitolato al giovane tennista del Tennis club Castrovillari scomparso prematuramente, dedicato ad una giovane promessa tra i tanti atleti della Polisportiva ed assegnato alla giovane campionessa di Atletica leggera, Serena D’Ingianna, premiata dal papà di Christian, Marco Satriani e da Matteo Aversa e Premio “Sport & Vita”, dedicato agli uomini e donne di sport, che con la loro passione, con le loro azioni e spesso anche con le loro risorse economiche, sono i divulgatori ed i promotori dell’attività sportive in piccole realtà come la nostra. Il Premio è stato attribuito alla memoria di,Angelo Tetro, premiato dal Presidente Erbino.

Infine durante la serata, per festeggiare i 100 anni del Castrovillari calcio, (che si sarebbero dovuti festeggiare nel 2021 ma a causa del covid, non è stato possibile; è stato proiettato un emozionante fotofilm dal titolo “50 anni di calci ad un pallone” realizzato da Nicola Caraccioloe musiche di Luigi Le Voci, con i protagonisti di mezzo secolo dei lupi del Pollino, calciatori, dirigenti e semplici tifosi.

Al tavolo il presidente Erbino, il segretario Gianfranco Milanese, il presidente del Circolo Cittadino, Antonino Ballarati, il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, il presidente della Pro Loco di Castrovillari, Eugenio Iannelli e il consigliere della Polisportiva del Pollino, Di Vasto.