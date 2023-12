Il 2023 della Fin Calabria, Porcaro: “Un anno esaltante”

L’anno solare 2023 è stato da incorniciare per il Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto. Un anno che ha visto società e atleti alla ribalta, nei tuffi, come nella pallanuoto, nel nuoto e nel nuoto master. Risultati brillanti raggiunti grazie all’impegno e agli sforzi dei protagonisti, a qualsiasi livello, dalle società nel mantenere aperte le piscine nonostante sforzi economici non indifferenti, all’impegno e alla caparbietà degli atleti.

La conferma nelle parole del Presidente del Fin Calabria. “Un anno esaltante ed importante per il nostro movimento calabrese – sottolinea Alfredo Porcaro – dove in pool position sicuramente quest’anno deve essere messa la pallanuoto femminile e maschile, con l’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto e Rari Nantes Auditore Crotone, che dopo avere raggiunto la promozione rispettivamente in A1 e A2, stanno onorando la propria stagione. Ottimi i risultati nel nostro settore tuffi dove ormai da anni siamo in prima linea. Il nuoto ed il nuoto di salvamento continuano a dare le proprie soddisfazioni con la partecipazione di diversi ragazzi che si distinguono per i brillanti risultati. Nel settore nuoto in acque libere la Calabria non solo si è distinta per una di quelle regioni che organizza più eventi, ma anche per la qualità delle manifestazioni e per gli ottimi posizionamenti avuti nelle classifiche nazionali da atleti e società. Il nuoto artistico per la nostra regione è nella fase iniziale di un percorso che già ha visto le sincronette calabresi fare una buona esperienza a livello nazionale. Il 2023 possiamo affermare che è stato l’anno della ripartenza per l’intero movimento, dove si veniva da un triennio molto difficile a causa degli eventi che tutti conosciamo. Sicuramente posso affermare che la nostra Federazione è stata attentissima e dove c’è stata la possibilità ha cercato di affiancare le proprie affiliate. Ora bisogna pensare al nuovo anno che sarà quello delle Olimpiadi e sarà un anno molto più impegnativo per la nostra Federazione, tra Olimpiadi, Mondiali e Europei, dove con le Olimpiadi si dovrà consolidare il lavoro programmato nel quadriennio. Un ringraziamento alle società, dirigenti, tecnici e atleti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti e ai Consiglieri del Comitato Calabro che ho l’onore di presiedere per l’opera svolta. Nell’augurare a tutti un felice e sereno nuovo anno, spero che il 2024 possa portare ancora tante grandi soddisfazioni al nostro movimento”.