Il Cosenza (tris al Lecco) prova a scalare la classifica, Catanzaro corsaro

SERIE B, 9a GIORNATA

Cosenza vincente e convincente contro l’avversaria di giornata Lecco

Rossoblù immediatamente in vantaggio al 4′ con Forte che calcia dal limite dell’area e insacca sotto la traversa battendo l’incolpevole Saracco. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 24′ con la bellissima rete di Marras: girata volante su cross invitante di Tutino. Al 5′ della ripresa la doppietta personale di Forte (buona conclusione di destro per l’attaccante) vale il tris di reti e di punti per il Cosenza che in classifica sale al 5° (14 punti) e si avvicina ai cugini del Catanzaro (18pt).

Catanzaro corsaro in Alto Adige

Al Druso di Bolzano i giallorossi trovano il vantaggio e i tre punti della vittoria con Iemmello che al 43′ trova spazio ai venticinque metri e calcia di precisione, toccato appena dal portiere avversario Poluzzi che non riesce a togliere la palla dallo specchio della porta. Il Catanzaro si conferma terzo in classifica e a due punti dalla vetta (Parma 20, Palermo 19, Venezia e appunto Catanzaro a 18).

I tabellini

Cosenza Lecco 3-0

COSENZA: Micai; Cimino ( 80′ st Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (63′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (63′ Voca), Marras, Tutino, Mazzocchi (63′ st Canotto), Forte (68′ st Florenzi). A disp. : Lai, Marson, Sgarbi, Martino, Voca, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

LECCO: Saracco; Battistini, Celjak ( 46′ st Lemmens), Caporale; Guglielmotti (58′ Crociata), Ionita, Degli Innocenti (46′ st Tordini), Sersanti (73′ st Giudici), Lepore; Novakovich, Buso (63′ st Eusepi). A disp. : Bonadeo, Donati, Tenkorang, Marrone, Agostinelli, Pinzauti, Di Stefano. All. : Foschi

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Carbone di Napoli, Luciani di MIlano. IV ufficiale: Mirabella di Napoli. VAR: Marinelli di Tivoli. AVAR: Gualtieri di Asti.

MARCATORI: 6′ pt Forte (C), 25′ pt Marras, 50′ st Forte

NOTE: Spettatori: 6.212 , abbonamenti emessi: 790 , quota abbonati: €10.235 , tifosi squadra ospite: 123 Espulsi: -. Ammoniti: Praszelik (C), D’Orazio (C), Crociata (L), Caporale (L) . Angoli: -. Recupero: pt – st

Sudtirol – Catanzaro 0-1

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo (43’ st Vinetot), Masiello, Davi (30’ st Siega); Ciervo, Tait, Broh (30’ st Lonardi), Rover (1’ st Pecorino); Lunetta, (21’ st Cisco) Odogwu

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Shiba, Kofler, Peeters

Allenatore: Bisoli

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (33’ st Veroli), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (33’ st Donnarumma); Brignola (16’ st Oliveri), Ghion, Verna, Vandeputte (40’ st Stoppa); Iemmello, Biasci (16’ st D’Andrea)

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Pompetti, Pontisso, Sounas, Ambrosino

Allenatore: Vivarini

ARBITRO: ManganielloAssistenti: Rossi – YoshikawaQuarto ufficiale: Vogliacco. Var: Zufferli. Ass. Var: Di Vuolo

MARCATORE: 43’ pt Iemmello (C)

NOTE: Angoli: tre Sudtirol, tre Catanzaro. Recupero: 2‘ pt; 5’ st

Ammoniti: 37’ pt Scognamillo (C), 40’ pt Brighenti (C); 45′ st Siega 8S), 48’ st Stoppa (C)