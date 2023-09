La LFA Reggio Calabria ricomincia da Bruno Trocini

La nuova LFA Reggio Calabria – questo il nuovo nome della società della Città dello Stretto – ha ufficializzato l’accordo con il tecnico Bruno Trocini.

L’allenatore si lega al club fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione.

Il tecnico cosentino

Nato a Cosenza il 17 maggio 1974, la stagione 2012/13 è quella dell’esordio da allenatore sulla panchina della Berretti del Cosenza.

Nel febbraio 2014, Trocini diventa allenatore della prima squadra del Rende. Nella stagione 2015/16 sempre con i biancorossi chiude il campionato al secondo posto per poi vincere il play off l’anno successivo conquistando la Lega Pro dove nel campionato 2017/18 chiude al settimo posto.

Terminata l’esperienza con il Rende, nel novembre 2018 Trocini firma con la Virtus Francavilla dove dal penultimo posto riesce a conquistare i play off. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 raggiunge la salvezza rispettivamente con la Virtus Francavilla e il Potenza. E da oggi parte l’avventura a Reggio Calabria in Serie D.

La conferenza stampa di presentazione del neo-allenatore amaranto e dello staff tecnico è in programma per la prossima settimana.

Praticò responsabile della comunicazione

Poco prima dell’annuncio di Trocini, la stessa società ha sciolto un’altra riserva comunicando il ritorno di Giuseppe Praticò come Responsabile della Comunicazione, ruolo che ha già rivestito dalla stagione 2015/16 alla 2020/21.

“Giuseppe è un professionista nel suo campo e siamo molto felici di annunciare la sua nomina che per noi è un ritorno prestigioso”. Così si è espresso il presidente della FLA Reggio Calabria Virgilio Minniti. “Ringrazio il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Ballerino e tutta la società per avermi dato la grande opportunità di far parte di questo club e tornare a lavorare per i colori amaranto”, ha invece dichiarato Praticò.