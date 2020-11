La Vigor Lamezia scende in campo per sensibilizzare alle norme anti-Covid. Lo spot

LAMEZIA TERME (CZ) – È stato lanciato in rete il nuovo spot della campagna di sensibilizzazione alle più importanti norme di prevenzione contro il Covid19, realizzato dall’area comunicazione della Vigor Lamezia.

Un messaggio formato Young, rivolto ai bambini e con un testimonial d’eccezione, la mascotte biancoverde Vigorino.

Il simpatico tigrotto, nato per parlare di calcio ai più piccoli e per accompagnarli in futuri progetti da organizzare in collaborazione con le scuole del territorio, utilizzando un linguaggio a misura di bambino, spiega cosa significa DPCM e quali indicazioni contiene al suo interno. Giocando con le parole vengono fuori poche e semplici regole ed un monito: “rispettiamole tutte” che vale anche per i più grandi.

Lo spot: