Luzzi – Sambucina: a Simone Faggioli su Norma il Trofeo Silvio Molinaro

Il gruppo CN si è chiuso con il successo nell’aggregata del leader laziale Alberto Scarafone su Osella PA 21, dopo l’1 a 1 con il ragusano Orazio Marinelli, sempre più convincente sulla Norma M20 Honda e terzo l’umbro Daniele Filippetti su Ligier JS 49. Acuto del romano Marco Iacoangeli in gruppo GT sulla BMW Z4, sebbene il pilota di Ariccia abbia trovato un tracciato estremamente insidioso per la sua super car. Doppietta del salernitano Salvatore Tortora tra le turismo del TCR su Hyundai i30, per il driver Tramonti Corse secondo successo alla seconda apparizione in CIVM. Successo di famiglia Tortora, poiché Alessandro ha vinto il gruppo E1 sulla Peugeot 106 turbo, sebbene il tracciato non abbia esaltato la generosità della energica vettura. Seconda piazza e punti preziosi per il funambolico altoatesino Harald Freitag sulla Opel Kadett. Doppietta pugliese sia in Racing Start Plus con Giacomo Liuzzi su MINI, sia in Racing Start Cup per Giovanni Angelini, altro fasanese su MINI. Avvincente ed incerto il gruppo Racing Start RSTB, dove si è imposto nelle due salite il pugliese Marco Magdalone su Peugeot 308 GTI, visibilmente commosso per il successo ottenuto sul filo dei centesimi di secondo sulla tenace altoatesina Selina Prantl su MINI e sull’esperto pugliese Angelo Loconte, due sfide dalle differenze davvero minime. Per la Racing Start RS due affermazioni per il pugliese Cosimo Laghezza, che sulla Peugeot 106, ha avuto completamente via libera quando il lucano Rocco Errichetti suCitroen Saxo è stato costretto allo stop in gara 2 per un guasto. In classe 1.4 pesante vittoria in prospettiva tricolore, per il luzzese Salvatore Mondino su Peugeot 106, in decisa rimonta in gara 2 sul concittadino Attilio Paese vincitore di gara 1 su auto gemella.