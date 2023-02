MotoGP 2023: Bagnaia parte da grande favorito

Il motomondiale 2022 si è concluso con l’incredibile vittoria di Pecco Bagnaia, che ha riportato il trofeo di campione del mondo in Italia dopo 13 lunghi anni a bordo dell’italiana Ducati, un anno dopo la stagione d’addio proprio dell’ultimo italiano a vincere il campionato del mondo di MotoGp, Valentino Rossi. Dopo la grande festa dell’onda Rossa è tempo di rimettersi in sella e tentare l’assalto al secondo titolo di fila per l’italiano e al quarto, invece, per la scuderia di Borgo Panigale. La stagione prenderà il via il prossimo 24 marzo sul circuito portoghese di Portimao e, nel computo complessivo delle 21 gare, si concluderà il 26 novembre con il GP di Valencia.

MotoGp 2023, le novità

Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova stagione motociclistica, a partire dalla Sprint Race, format importato dalla Formula 1, che si terranno in ogni Gran Premio il sabato pomeriggio e daranno dei punti extra rispetto alle gare della domenica. Naturalmente questo cambierà sia le strategie delle squadre nel weekend di gara che il format. Le sessioni libere, infatti, saranno ridotte a tre e il passaggio alla Q2 sarà deciso il venerdì, così come la domenica non ci sarà più il warm-up di Moto2 e Moto3, mentre quello della MotoGP durerà 10 minuti. Da un punto di vista meramente tecnico, invece, l’organizzazione ha concesso di realizzare appendici aerodinamiche più alte e nuovi supporti per i dischi dei freni, oltre all’obbligo di indossare le tute dei piloti con il sistema di fissaggio positivo.

MotoGp 2023: i favoriti per la vittoria

Naturalmente dopo la grandiosa seconda parte di stagione del 2022 il grande favorito per il 2023 resta Pecco Bagnaia. A contendergli il trono, secondo appassionati ed esperti di pronostici sportivi, secondo le indicazioni di tifosi e dei siti di scommesse sulla MotoGP , saranno Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Messosi alle spalle un 2022 travagliato, inoltre, Marc Marquez si candida a un posto di prestigio nella classifica finale con la speranza che per lui sia l’anno del rilancio . Naturalmente Bagnaia parte da una base eccezionale con la sua Ducati Desmosedici GP23. Soprattutto in quest’ultimo anno la moto di Bagnaia ha compiuto un’evoluzione tecnica di rilievo, cosa che le ha permesso di creare un gap notevole con le altre scuderie.

Quote decisamente favorevoli da parte dei bookmakers anche per Enea Bastianini, terzo nell’ultimo campionato Mondiale con quattro vittorie, due podi e una pole position, anche lui in sella ad una Ducati. E dunque, dopo aver impressionato tutti di un podio al suo secondo anno nella MotoGp, il 2023 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione.

Terzo tra i favoriti c’è Fabio Quartararo, pilota leader della Monster Energy Yamaha. Nel 2021 è stato lui a salire il gradino più alto del podio mentre la scorsa stagione ha dovuto accomodarsi al secondo posto. Sembrava però che la scorsa stagione potesse essere sua ma nella seconda parte di stagione la sua moto ha avuto un crollo improvviso. Di certo vorrà riscattare la sua cocente delusione.

I big però dovranno anche stare molto attenti ai possibili outsider che cercheranno di ritagliarsi un po’ di spazio nella lotta mondiale. Tra questi gli analisti delle scommesse e tutti gli appassionati di moto individuano in Jorge Martin un potenziale elemento di rottura. Come ha dimostrato nel 2022 con le cinque pole position conquistate, il ragazzo potrebbe approfittare della nuova formula della Sprint Race per racimolare punti mondiali e insidiare i pretendenti al titolo in qualche gara del Mondiale.