Nuoto, campionati regionali master: si impone l’AQA Cosenza

COSENZA – L’AQA Cosenza nuoto si impone ai campionati regionali dei “senatori” del nuoto calabrese.

Gli atleti Master, in arrivo da tutta la regione, si sono ritrovati nella piscina Comunale di Cosenza dove l’ha spuntata, appunto, la società del presidente Francesco Manna, che con 51778,42 punti ha avuto la meglio sulla Calabria Swim Race e sul Catanzaro Nuoto. Quarto posto per la società Anzianotti seguita dal Nuoto Andrea Maria Rc, dalla GAS e dall’Arvalia Lamezia.

Ottimi spunti e buoni tempi per gli atleti della società AQA

«La manifestazione di oggi – ha dichiarato il di AQA presidente Francesco Manna – è riuscita nell’intento di stimolare una ripartenza che noi tutti aspettiamo ancora con ansia. In piena pandemia, con tutte le difficoltà organizzative, gestionali e partecipative del caso, questo evento impone una riflessione su come il nuoto si dimostri, ancora una volta uno sport individuale ma non individualista. Oggi il miglior tempo è stato scandito dalla voglia di dare un apporto per il proprio gruppo e non per sé stessi. L’allenamento ripreso da poco non consentiva il raggiungimento di livelli competitivi alti ma lo spirito d’appartenenza alla propria squadra, la voglia di contribuire, ognuno con le proprie possibilità, a raggiungere un obiettivo comune, sono fattori fondamentali e richiedono, soprattutto oggi, di essere apprezzati. Per questo motivo ringrazio tutti coloro i quali hanno voluto partecipare alla competizione di oggi, così come chi voleva fortemente e non ha potuto e chi ha fatto di tutto per esserci nonostante le oggettive difficoltà imposteci dai protocolli anti COVID». «Le società – ha concluso Manna – che hanno fatto enormi sforzi per poter essere presenti meritano altresì un ringraziamento ed un elogio. Tutti hanno contribuito a sostenere una ripresa che si spera porti presto alla normalità che tutti agogniamo».