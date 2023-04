Nuoto Master: successo per Cosenza AQA alla Coppa Fin Calabria 2023

COSENZA – Venti società, di cui nove calabresi e undici provenienti dall’Italia meridionale, hanno dato vita alla “Coppa FIN Calabria 2023” di nuoto master organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto. La manifestazione, che si è svolta nella piscina comunale di Cosenza, ha visto una folta partecipazione di nuotatori e di pubblico.

Premiate le prime cinque società

Successo per AQA Cosenza che con 67633,24 punti ha preceduto nell’ordine Anzianotti Nuoto (34403,53), Gruppo Atletico Sportivo (23342,91), Aquatika ARL (15035,16) e Catanzaro Nuoto con 14813,10 punti.

Registrato anche un record europeo e un record italiano stabiliti nella categoria M50 da Tiziana Papandrea.

Il tempo realizzato dalla nuotatrice dell’Olympia Palermo è stato di 18’14”75: migliorato, dunque, il 18’25”23 precedente.

Soddisfatto dello svolgimento della manifestazione il Consigliere Fin Calabria con delega al nuoto master e rapporti con enti pubblici Andrea Di Donna:” La Coppa Calabria 2023 ha visto la partecipazione di diverse società provenienti da tutto il Meridione e questo come Comitato Calabro ci gratifica moltissimo. La kermesse è stata occasione per mettere alla prova l’impegno e la preparazione degli atleti ma anche un momento di aggregazione e di confronto per una sana giornata di sport”.

Naturalmente sorrisi smaglianti anche in casa dei campioni di Aqa Cosenza. “Partecipare e confermarsi con questi numeri e con questi risultati , per la coppa Fin Calabria 2023, non era e non è facile. Anzi, ripaga totalmente gli sforzi ed i sacrifici della società e degli atleti che si impegnano con sempre più passione”: queste le parole del patron Manna. L’importante risultato ottenuto fa il paio con i campionati regionali indoor Master 2023 con cui l’Asd Aqa Cosenza ha fatto incetta di medaglie e vittorie lo scorso febbraio. “Sono soddisfazioni, si lavora tanto durante la preparazione alle gare e raggiungere questi risultati premia sforzi e passioni di anni”, le prime parole dopo le premiazioni.