Nuoto sincronizzato: le atlete di Rende campionesse regionali

RENDE (CS) – La piscina comunale di Rende nelle scorse ore ha ospitato i Campionati Regionali di nuoto Artistico organizzati dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto.

Quaranta le atlete partecipanti che si sono esibite nel programma stelle e nelle esibizioni tecniche ed artistiche.

Alla Rende Nuoto il titolo regionale di nuoto artistico vinto con 1242,933 punti, davanti all’ASD Italica Sport con 695,467 punti e alla Calabria Swim Race con 247,967 punti.