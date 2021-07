Olimpiadi, Porcaro (Fin Calabria) su Tocci: «Giovanni facci sognare!»

COSENZA – In vista dell’imminente inizio delle Olimpiadi di Tokjo 2020 (24 luglio), il presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro, ha inteso rivolgere un caloroso augurio a nome dell’intero Comitato regionale, al tuffatore cosentino Giovanni Tocci, eccellenza calabrese nel mondo dello sport. «E’ una Olimpiade diversa quella alla quale assisteremo fra poco – sottolinea Alfredo Porcaro – a causa di una situazione pandemica che ancora preoccupa, ma bisognava ripartire e con tutte le precauzioni possibili. Per noi della Federazione Italiana Nuoto Calabrese la grande kermesse mondiale ha un sapore ancora più particolare perché ci coinvolge direttamente, grazie alla presenza del nostro atleta di punta che è Giovanni Tocci. Un campione che è riuscito a farsi apprezzare negli anni non soltanto per il suo talento, per gli straordinari risultati ottenuti, ma anche per la sua grande umiltà e passione per lo sport. Giovanni Tocci porterà un’intera regione a rimanere incollata al piccolo schermo per seguire con interesse ed orgoglio la sua gara dal trampolino tre metri sincronizzato in coppia con Lorenzo Marsaglia. Sono fermamente convinto che per un atleta di qualsiasi disciplina sportiva arrivare alle Olimpiadi sia un traguardo unico e gratificante, per tutto il lavoro fatto, con cura, attenzione, serietà impegno e caparbietà. E sotto questi aspetti Giovanni Tocci è un esempio che tutti i giovani atleti calabresi e non solo dovranno seguire. A nome di tutto il movimento natatorio calabrese e a nome del nostro Comitato faccio un in bocca a lupo. Giovanni facci sognare!».

La finale del sincro trampolino maschile con Marsaglia/Tocci è in programma per mercoledì 28 luglio, alle ore 8.00 italiane.