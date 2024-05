Pallanuoto A femminile, Cosenza perde contro Brizz. La salvezza passa dalla finalissima, gara 1 il 15 maggio

Niente da fare per la salvezza diretta di Olio di Calabria igp. La Cosenza pallanuoto perde gara 2 dei playout in casa contro Brizz Catania per 13-14. Deleterio il terzo tempo di una partita intensissima nelle acque calabresi: 4-4, 4-3, 1-6 e 4-1 i parziali.

Tantissimi tifosi sugli spalti della piscina comunale di Cosenza ma non è bastato l’impegno delle ragazze di mister Fasanella che, adesso, dovranno giocare la finalissima dei playout mercoledì 15 maggio con gara 1 della finale che si giocherà in casa.

“Personalità e carattere”, aveva invocato il presidente Francesco Manna prima del match. Adesso, occorre fare quadrato per salvare la categoria e la Serie A1 che è patrimonio calabrese da non perdere.