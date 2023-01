Pallanuoto, Calabria 15ª al Trofeo delle Regioni Federnuoto

La partecipazione al “Trofeo delle Regioni” di pallanuoto maschile riservato ai giovani under 15 dei Comitati Regionali della FIN, in svolgimento al Centro Federale di Ostia, ha visto la rappresentativa Calabrese chiudere al quindicesimo posto.

Nell’ultima gara disputata i ragazzi allenati da Gianmarco Manna e Francesco Palermo hanno superato per 8-7 il Comitato Regionale Sardegna, aggiudicandosi i primi tre parziali e cedendo solo nel quarto, ma contenendo gli avversari. Una buona prestazione quella offerta, a testimonianza del miglioramento sul piano dei risultati di partita in partita.

Al di là dell’aspetto puramente tecnico, per la squadra calabrese, rimane l’esperienza indimenticabile. Il “Trofeo delle Regioni” ha infatti rappresentato l’opportunità di mettersi in evidenza, ma anche un’occasione di incontro, confronto e socializzazione con le altre realtà italiane. E sotto tale aspetto la partecipazione deve assolutamente considerarsi positiva. Soddisfatto il consigliere con delega alla pallanuoto della FIN Calabria. “Era importante prendere parte a tale evento – sottolinea Salvatore De Mari – soprattutto nell’ottica della crescita dei tesserati col nostro Comitato. Il Trofeo delle Regioni è una straordinaria vetrina per i giovani under 15 e siamo orgogliosi di avervi preso parte. Per i ragazzi resterà una esperienza indelebile che avrà arricchito il loro bagaglio personale tecnico e umano. Un ringraziamento ai tecnici e alle società calabresi per la loro disponibilità e per essersi adoperati nel segnalare i propri giovani”.