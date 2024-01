Pallanuoto maschile, Calabria ottava al Trofeo delle regioni

Il “Trofeo delle Regioni” di pallanuoto maschile che si è disputato ad Ostia, per i nati a partire dal 2009, ha visto il C.R. Calabria chiudere all’ottavo posto, battuto in finale dal C.R. Abruzzo per 9-7 (2-3,3-2,3-1,1-1) al termine di un incontro di grande equilibrio deciso nel terzo parziale. A segno i soliti Casoria (tripletta), Morabito(doppietta), Sarro e Bianchi.

Per i giovanissimi calabresi guidati dal tecnico Gianmarco Manna e accompagnati dal dirigente Francesco Palermo è stata una partecipazione piacevolmente sorprendente, andata al di là di ogni più rosea previsione. Un bilancio molto positivo, ottavo posto, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, se si confronta con la partecipazione del 2022/2023, chiusa al quindicesimo posto e con una sola vittoria all’attivo. Tutta la soddisfazione nelle parole del massimo dirigente della FIN Calabria. “Un risultato inaspettato e straordinario alla vigilia della partenza – osserva il Presidente Alfredo Porcaro – e bisogna sottolineare che i nostri ragazzi si sono comportati in maniera eccellente, con tanto impegno e soprattutto voglia di mettersi a confronto con squadre di ottimo livello. Possiamo affermare con certezza che la nostra Rappresentativa è stata la rilevazione del torneo, posizionandosi nella top ten e peccato per qualche coincidenza che avrebbe reso il risulta ancora migliore, ma va benissimo così. Un ringraziamento al tecnico e al dirigente accompagnatore per il pregevole lavoro svolto. Il risultato ottenuto è sicuramente frutto delle nostre società che professionalmente stanno costruendo qualcosa di importante per il prossimo futuro. Pertanto mi complimento con i ragazzi, i tecnici e le società di appartenenza per l’ottimo lavoro che stanno portando vanti. Credo che i tempi inizino ad essere maturi per una svolta importante del nostro movimento, congratulazioni ancora”. Soddisfatto anche il Consigliere con delega alla pallanuoto del Comitato Calabro. “Il risultato conseguito in questa manifestazione prestigiosa, testimonia una crescita esponenziale dei nostri giovanissimi – sottolinea Salvatore De Mari – che rappresentano la linfa e il futuro delle nostre società. L’ottavo posto ottenuto al Trofeo delle Regioni, seppur per certi aspetti sorprendente è in linea con i risultati straordinari che la pallanuoto calabrese continua a registrare, con le squadre maggiori protagoniste nei campionati di A1 femminile, A2 maschile e le convocazioni nei vari collegiali delle nazionali dei nostri giovani. Un ringraziamento al Comitato Calabro per gli sforzi economici sostenuti e alle società per la disponibilità mostrata verso tale iniziativa”.

