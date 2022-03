Pallanuoto, poker del Cosenza. Rossoblù sempre prime

Quarta vittoria su quattro partite disputate per la Cosenza Pallanuoto che conferma il primato nel girone Sud della A2 femminile.

Prima dell’incontro, in fase di presentazione, le due squadre hanno sfilato con la bandiera dell’Ucraina, per lanciare un messaggio di pace, seguito poi da un lungo applauso.

La gara

Nella piscina di casa il “sette” calabrese ha avuto la meglio per 8-6 (1-2,2-0,3-3,2-1) sulla compagine siciliana della Torre del Grifo. Partita equilibrata fino alla fine quando la squadra allenata da Francesco Fasanella è riuscita a piazzare i colpi del ko, ma quanta fatica! Ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno, ma di ingenuità se ne sono viste in casa Cosenza Pallanuoto, che si è schierata con Sena, Stavolo, Koide, Sangiovanni, Manna, Malluzzo(4), Marani(1), Sesti(2), Zaffina, Nisticò, Morrone(1), Le Fosse. Una partita dalla quale con molta onestà il tecnico cosentino salva solo i tre punti.

“Portiamo a casa i tre punti ma non sicuramente una prestazione come quelle delle precedenti gare – sottolinea coach Francesco Fasanella – perché abbiamo sbagliato tanto in fase di realizzazione e questo per la nostra squadra, dove la difesa parte dal nostro attacco, è fondamentale non fare questi errori. Abbiamo cercato di vincere la partita sul piano individuale e poco di squadra. La cosa importante era conquistare i tre punti, perché ci hanno studiato bene e hanno saputo contrastare tutto quello che facevamo in maniera eccelsa”.