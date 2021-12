Positivi nella Tono Callipo, match rinviati

VIBO VALENTIA – A Vibo Valentia salgono a cinque i giocatori positivi al Covid della Tonno Callipo di volley, che milita nel campionato di Superlega.

A seguito di tamponi antigenici effettuati nel pomeriggio di oggi, sono stati registrati due nuovi casi che si aggiungono ai tre già accertati. I due nuovi contagiati della prima squadra, sono stati posti in isolamento.

Domani mattina, come già previsto, tutti i giocatori e i componenti dello staff saranno sottoposti a tampone molecolare, e le sedute d’allenamento, intanto, restano sospese in via precauzionale.

Intanto la lega volley ha reso noto che a causa di queste positività il recupero di campionato fra Gas Bluenergy Piacenza e la squadra calabrese, in programma giovedì, è stato rinviato al prossimo 12 gennaio.

Sempre giovedì avrebbe svolgersi la sfida tra la Savino Del Bene Scandicci e la Unet E-Work Busto Arsizio, valida per i quarti di finale della Coppa Italia femminile, ma anche in questo caso la partita è stata rinviata, nello specifico a lunedì 3 gennaio. Motivo dello slittamento è la positività di alcune atlete della Savino Del Bene. Scandicci fa anche sapere che “le restanti atlete, si spiega ancora, rimangono al momento sotto osservazione”