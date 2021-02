Raffa, Serie A2: la Catanzarese conserva il primato. Rende ancora battuta in trasferta

COSENZA – Turno agrodolce per Catanzarese e Città di Rende nella terza giornata del campionato del girone 4 di Serie A2 della Raffa che ha visto fermo ai box il Città di Cosenza.

Arte in Ferro Aquino (Na) – Franco Parise Città di Rende (Cs) 5-3 (49-37)

Liberato – G. Franzese – R. Vorraro vs V. De Rose (2° set A. Veloce) – D. Spadafora – S. Spadafora (1° set C. De Rose) 8-4, 8-5; G. Aquino vs G. Buffa 8-0, 8-2; A. Liberato – G. Franzese (1° set R. Vorraro, 2° et A. Prebenna) vs C. De Rose – D. Spadafora 3-8, 1-8; G. Aquino – R. Tassino vs V. De Rose – G. Buffa 5-8, 8-2;

All. Arte in Ferro Aquino: Carlo Boccia

All. F.P. Città di Rende: Gianluca Cristiano

Direttore di gara: Antonio Dello Iacovo

Arbitri: Emilio Benvenuto Betelli – Pietro Rivetti

LA GARA – Rimandato ancora per la Franco Parisi Città di Rende l’appuntamento con la prima vittoria della stagione. A Terzigno (Na), i biancorossi di mister Gianluca Cristiano soffrono tantissimo nel primo tempo, chiuso con il pesante passivo di 4-0. Rende prova a strappare il pareggio nel secondo tempo: Carmine De Rose e Davide Spadafora vincono i loro set di coppia ma al tandem composto da capitan Vincenzo De Rose e Giuseppe Buffa non riesce il bis e il tentativo dei calabresi si ferma all’ultimo set: 5-3 il risultato finale in favore dei padroni di casa. Rende rimane bloccata a quota 1 punto in classifica. Il calendario propone ora un’utile sosta per rifiatare, raccogliere le idee e dare seguito ai segnali di crescita visti a Terzigno. Dopo la pausa la squadra del presidente Daniele Salerno tornerà in campo sabato 13 marzo, ancora in Campania, in casa dei salernitani di La Foce 2 “Magg. Salv. Cafaro”.

Iperg Motorgas Cicciano (Na) – ASD Bocciofila Catanzarese (Cz) 0-8 (0-64)

L’incontro di Cicciano (Napoli) è stato vinto a tavolino dagli ospiti per irregolarità delle piste alla prova campi. I giallorossi mantengono quindi il primo posto in coabitazione con i napoletani di Santa Chiara a quota 7 punti. Nel prossimo turno, sabato 13 marzo, la Catanzarese di mister Abramo ospiterà i napoletani di Arte in Ferro Aquino.

Le altre gare:

Città di Cosenza (Cs) – Todis Bellizzi (Sa), rinviata per casi Covid nella Todis

ASD Santa Chiara Le Delizie (Na) – La Foce 2 Magg. Salvatore Cafaro (Sa) 7-1 (56-33)

Classifica:

Santa Chiara e Catanzarese 7; Aquino 6; Città di Cosenza* 4; Cicciano 3; F.P. Città di Rende 1; T. Bellizzi** e Magg, S. Cafaro 0* (*una partita in meno; **due partite in meno)