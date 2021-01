Reggina, “Arrivederci Capitano”: De Rose ceduto al Palermo

REGGIO CALABRIA – Nel giorno della trasferta di Frosinone (rischio d’inizio alle ore 14.00), dal presidente Luca Gallo e dalla Reggina arriva la notizia di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Francesco De Rose. «Al capitano della storica promozione della passata stagione – si legge nella nota del club – vanno i più sinceri ringraziamenti del club per l’impegno profuso e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera». (Foto: TuttoCalciatori.net).

Oltre a De Rose non sarà della partita a Frosinone neanche Gabriele Rolando, ceduto ieri a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di promozione, al Bari.