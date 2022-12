Salvatore Loria è il nuovo presidente del Comitato FISI Cal

Cambio al vertice del Comitato FISI Calabro Lucano. Con 577 voti Salvatore Loria è stato eletto presidente del Comitato al termine dell’assemblea straordinaria elettiva tenutasi questa mattina presso l’hotel BV President di Rende (Cs). Loria, già presidente dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore, succede a Bianca Zupi, eletta Consigliere Federale in occasione delle elezioni nazionali dello scorso 15 ottobre.

A precedere le operazioni di voto l’intervento sentito e commosso della presidente uscente, che ha voluto ringraziare singolarmente i presenti per il supporto e la fiducia accordatale e che, in un momento di grandi risultati agonistici degli atleti FISI, si è detta orgogliosa di appartenere ad una Federazione così storica e importante.

L’invito a proseguire con sempre impegno e passione per far crescere il movimento sportivo degli sport invernali in Calabria è stato condiviso anche dalla delegata del CONI cosentino Francesca Stancati, in rappresentanza del Comitato Olimpico regionale, e da Enzo Oronzo Mele, storico presidente del comitato FISI provinciale.

Alle 11 sono iniziate le votazioni con la supervisione della Federazione rappresentata da Bianca Zupi e con il supporto alla segreteria di Paola Luberto. La commissione di Verifica Poteri era composta da Francesco Ripoli, in qualità di presidente, e da Giuseppe Pettinato e Franca Ferrami quali componenti. A sovrintendere alle operazioni avvenute tramite voto elettronico la dott.ssa Olga Gelardi.

Durante l’assemblea, come da regolamento, si è votato anche per eleggere sette consiglieri laici, due consiglieri atleti e un consigliere tecnico.

Sono stati riconfermati nel ruolo di consiglieri laici Maria Vincenza Forte, Giuseppe Lobarco, Isabella Salamone, Maurizio Sconti, Alfonso Taranto e Antonio Tiano. Nuovo ingresso per Mario Zupi. Riconferma anche per i consiglieri atleti Piera Luberto e Giuseppe Salvatore Mirarchi e per il consigliere tecnico Iole Esposito.

Il neo eletto presidente del CAL Salvatore Loria si è detto consapevole del ruolo di responsabilità assegnatogli e disponibile ad accogliere le istanze del territorio. Il nuovo consiglio direttivo del Cal resterà in carica per il quadriennio olimpico 2022/2026.