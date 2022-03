Scherma, in Sila le seconde Prove Regionali Open e Under-14

Camigliatello Silano, Spezzano della Sila (CS) la seconda Prova di qualificazione Assoluti, gara valida per la qualificazione alla prossima Prova Nazionale, e la seconda Prova di qualificazione GPG (Under-14) della stagione agonistica 2021/22, gara valevole per il calcolo del ranking nazionale U14. Camigliatello (Cs) – Sabato 5 e domenica 6 marzo si sono tenute ala, gara valida per la qualificazione alla prossima Prova Nazionale, e ladella stagione agonistica 2021/22, gara valevole per il calcolo del ranking nazionale U14. In una due giorni di gare imprevedibili – con molti atleti in pedana senza un punteggio di ranking, ma solo sulla carta, perché ritornavano a gareggiare dopo il lunghissimo periodo di stop dovuto alla pandemia, e diverse defezioni eccellenti causa Covid – registriamo il ritorno sul podio degli atleti con maggiore esperienza nelle cat. Assoluti e il sovvertimento degli equilibri che sembravano assodati fra gli Under-14. Nella competizione Open di spada maschile ha vinto Gaetano Bilotta dell’Accademia di Scherma Calabrese che si è imposto in finale contro Andrea Flocco della Platania Scherma. Completa il podio il doppio bronzo di Paolo Bruno e Antonio Zupi, entrambi del Club Scherma Cosenza. Fuori dal podio, ma qualificati per la prova nazionale, nell’ordine dal 5° al 8° posto troviamo: Marco Perri del Club Scherma Cosenza, Marco Vignale dell’Accademia di Scherma Calabrese, Luca Ielo dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria, Alessandro Madeo della Platania Scherma, e Daniele Bilotta dell’Accademia di Scherma Calabrese. Nella gara Open femminile podio e piazzamenti equamente divisi a metà fra atlete reggine e cosentine. Vince Alessandra Villa dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria imponendosi in finale su Maria Grazie Tedeschi del Club Scherma Cosenza. Sul terzo gradino del podio pari merito la reggina Chiara Cosentino e la cosentina Federica Tarsitano. Tutte qualificate per la prova nazionale insieme alla reggina Mariachiara Pellicanò 5^ e alla cosentina Giulia Runco 6^. Premiate, ma non qualificate, anche la cosentina Sara Campolongo 7^ e la reggina Anna Bentivogli 8^. Fra gli Under-14 in evidenza i fiorettisti di Platania Scherma, che vincono la gara cat. Giovanissimi (11 anni) con Alessio Grandinetti e cat. Ragazzi/Allievi (12-13 anni) con Giuseppe Sammarro che vince anche la gara di spada nella stessa categoria, e dell’Accademia della Scherma Reggio, che vincono nella cat. Ragazze/Allieve (12-13 anni) con Sara Fiore e nella cat. Maschietti (10 anni) con Mattia La Face Belless, categoria nella quale si impongono anche nella spada con Gabriele Cristiano. Fra gli altri spadisti Under-14 due vittorie per la società Capo d’Armi Scherma con Ester Tuscano nella cat. Bambine (10 anni) e con Ieva Semendiaieva nella cat. Giovanissime (11 anni) che ha gareggiato e vinto con le insegne della sua Ucraina in bella evidenza sulla divisa.

Una sola vittoria per Scherma Reggio con Francesco Filocamo nella cat. Giovanissimi (11 anni) e per Club Scherma Cosenza con Giulia Salimbeni nella cat. Ragazze/Allieve (12-13 anni).

Nelle stesse giornate si è tenuto il tanto rinviato e atteso esordio in pedana per i più piccoli e le più piccole della cat. Prime Lame (9-10 anni) che hanno finalmente potuto gareggiare, in una competizione non agonistica, nello stesso parterre e sotto lo sguardo affettuoso degli schermitori “grandi”.