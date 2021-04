Scherma, sei atleti calabresi qualificati ai campionati Italiani

PIANOPOLI (CZ) – Lo scorso 25 aprile si sono tenute a Pianopoli (CZ) le prove di qualificazione Assoluti per la stagione agonistica 2020/21 di scherma. Come per le categorie Cadetti e Giovani, in quest’anno particolare, anche per gli Assoluti la prova di qualificazione è stata tenuta a livello regionale ed era valida per l’accesso diretto alle finali dei Campionati Italiani Assoluti individuali che si terranno a Cassino (FR) nel prossimo mese di maggio.

In evidenza in particolare Daniele Bilotta dell’Accademia della Scherma Calabrese, ma anche Antonio Zupi e Paolo Bruno entrambi del Club Scherma Cosenza, che hanno messo in riga atleti di 10, anche 15 anni più giovani.

Questi gli atleti che hanno guadagnato la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti individuali di scherma: