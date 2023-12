Sci, atleti calabresi al Trofeo Coni

Una rappresentativa degli atleti del Comitato FISI Calabro Lucano partirà nel fine settimana alla volta del Piemonte per partecipare alla seconda edizione del Trofeo CONI Winter, in programma dal 15 al 17 dicembre a Torino, Pinerolo, Bardonecchia e Pragelato.

Si tratta di una manifestazione volta avalorizzare l’attività sportiva degli giovani, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

Gli agonisti del CAL gareggeranno a Pragelato e Bardonecchia per le discipline dello sci di fondo,sci alpinoe snowboard. Di seguito i loro nomi e lo sci club di appartenenza.

SCI NORDICO

Lista Francesco, Lufrano Giuseppe, Tufaro Emiliano Alberico, Lobarco Marta, Poggese Agnese (Sci Club Terranova di Pollino);

Ambrosio Giovanni Pio, Loria Teresa, Minardi Vera (Sci Club Montenero).

SCI ALPINO

Logiurato Claudio, Taranto Tommaso, Varallo Giulio, Cimetti Livia, Di Virgilio Francesca, Mancino Chiara, Votta Federica Teresa (Sci Club Volturino).

SNOWBOARD

Fazio Makeda (Sci Club Montenero).