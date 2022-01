Sci di fondo, domenica la terza edizione del Trofeo Pollino

La natura incontaminata e protetta del Parco Nazionale farà da sfondo al 3° Trofeo Pollino, gara di sci nordico inserita nei calendari nazionale e regionale della Federazione Italiana degli Sport Invernali, in programma domenica 16 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso il Centro Sci di Fondo Piano Giumenta a Terranova di Pollino (Pz).

Valida per le qualificazioni regionali di Tecnica classica con partenza Mass Start, la gara è aperta alle categorie Senior e Giovani, U16 Allievi, U14 Ragazzi, U12 Cuccioli e U10/U8 Pulcini ed è utile alla qualificazione per i Campionati nazionali.

Organizzata dallo sci club Terranova di Pollino, in collaborazione con il Comitato Fisi Calabro Lucano e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la manifestazione è realizzata con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.

La competizione si svolgerà seguendo il protocollo sanitario anti-covid diffuso dalla Federazione. Iscrizioni possibili sino alle ore 14 di sabato 15 gennaio.