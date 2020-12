Serie D, i risultati e marcatori delle calabresi

COSENZA – Nessuna vittoria per le calabresi della quarta serie. Per le formazioni nostrane la settima giornata del girone I di Serie D passa in rassegna con tre sconfitte e due pareggi.

I risultati e i marcatori:

Castrovillari – Città di Sant’Agata 1-1

Marcatori: 29′ rig. Cicirello (CSA), 72′ Manes (C), foto

Paternò – Rende 4-1

Marcatori: 46′ rig. La Piana (P), 57′ Maiorano (P), 73′ La Piana (P), 77′ Distefano (P), 91′ Riconosciuto (R)

Roccella Jonica – ACR Messina 0-1

Marcatore: 53′ rig. Bollino

Rotonda – Cittanovese 2-1

Marcatori: 70′ Corso (C), 72′ Ferreira (R), 75′ Actis Goretta (R)

San Luca – Santa Maria Cilento 0-0

Gli altri risultati:

Acireale – Licata 2-0

Dattilo – Troina 2-1

Gelbison – Biancavilla 1-0

Rinviata a data da destinarsi: FC Messina – Marina di Ragusa.