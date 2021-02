Serie D: ultima di andata sottotono per le calabresi, vince solo il San Luca

COSENZA – Programma quasi completo per la 17ª giornata, ultima del girone d’andata, del campionato di Serie D, Girone I.

L’unica gara che non è stata disputata è Roccella Jonica-FC Messina, rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana è superiore a tre.

Fra le calabresi i tre punti sono andati solo al San Luca che ha battuto di misura Acireale. Catrovillari e Cittanovese battute in trasferta, pari interno per il Rende.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLE CALABRESI

San Luca – Acireale 1-0

Marcatore: 44′ Vigolo

(Foto Facebook: Asd Luca Calcio 1961)

Rende – Marina di Ragusa 0-0

Polisportiva Santa Maria – Cittanovese 3-0

Marcatori: 24′ Ragosta, 61′ Konios, 76′ Foufoue

Licata – Castrovillari 2-1

Marcatori: 33′ De Caro (C), 59′ Greco, 74′ rig. Cannavò

GLI ALTRI RISULTATI:

ACR Messina – Città di Sant’Agata 3-0

Dattilo – Rotonda 1-0

Paternò – Gelbison 1-3

Troina – Biancavilla 0-4

Classifica:

ACR Messina 33, FC Messina 28, Gelbison 27, Acireale 26, Licata 25, San Luca e Santa Maria Cilento 24, Dattilo 22, Biancavilla 21, Rotonda e Paternò 18, Castrovillari, Cittanovese e Troina 16, Città di Sant’Agata 14, Rende 13, Marina di Ragusa 12, Roccella 10.