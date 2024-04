Si continua a crescere sull’onda di Sinner: in Calabria il primo centro estivo FITP

SINNER E’ STORIA

Difficile da definire, la finale ma anche la semifinale, la solidità, la compattezza, la velocità di palla e di lettura della partita.Siamo davanti ad un campione di tennis che non ha uguali!

Jannik Sinner ha vinto il Master 1000 di Miami, con la soluzione giusta sulla superficie veloce, come un vero un campione di tennis, come mai in Italia, non è mai accaduto.I progressi di Jannik sono andati sempre in progressione dal 2020, vince sempre di più, è trainante per tutte le giovani promesse, rimane umile, lavora molto, non si fa trascinare dai tappeti rossi, continua a lavorare e vince.Quello che oggi abbiamo visto, non è solo una partita, è uno stile di vita di chi vuole arrivare a certi traguardi, lasciando un messaggio :Io domani vado ad allenarmi!

Il Match: Le palle che potevano fare male di Dimitrov, stasera , davvero , non hanno funzionato, i rasoterra, poche possibilità di volè, le risposte profonde di Sinner.La velocità di palla in risposta dell’italiano.

Un match che al primo set ha trovato il break ,confermato da Sinner che vince6/3.Il secondo trova un Dimitrov davvero spento, ma è Sinner che non gli da scampo, lo legge, lo anticipa nelle sue intenzioni, lo vince, lo batte, Sinner è migliore!

La Federazione Italiana del Tennis ha investito molto sulle giovani promesse così da far crescere nuove promesse del tennis italiano. Si continua a crescere, sull’onda di Sinner. Per la prima volta in Calabria, ci sarà un Centro Estivo FITP!