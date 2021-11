Skiroll, tutti i vincitori del 1° Trofeo Monte Pollino

Clima festoso e ottimi risultati per la gara di Skiroll, l’ultima del calendario del comitato FISI Calabro Lucano, svoltasi domenica 14 novembre a Terranova di Pollino (Pz).

Il 1° trofeo Skiroll Monte Pollino, valido per l’assegnazione dei titoli di Campione regionale di Skiroll a Tecnica Classica in salita, ha visto la partecipazione di cinque sci club provenienti da Sicilia, Calabria e Basilicata: US Nicolosi, SC Linguaglossa, SC Montenero, SC Rotonda e SC Terranova di Pollino, quest’ultimo organizzatore della manifestazione in condivisione con lo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore e con il Comitato FISI Calabro Lucano.

L’impegnativo percorso, sulla strada che collega Terranova di Pollino a San Lorenzo Bellizzi con un dislivello da 810 a 1.060 mt slm, ha mostrato la preparazione e la determinazione degli atleti nelle differenti categorie, dimostrando la presenza di un vivaio di giovani promesse nella disciplina dello sci nordico in Calabria e Basilicata.

Alla competizione, svoltasi nel rispetto delle normative anti-Covid approvate dalla Federazione, erano presenti la presidente del CAL Bianca Zupi, il responsabile tecnico del Fondo Pino Mirarchi e il sindaco di Terranova Vincenzo Golia. Pienamente soddisfatti il presidente dello sci club organizzatore e consigliere Giovanni Izzi e il consigliere tecnico regionale Isabella Salamone.

Di seguito la classifica dei primi tre classificati suddivisa per categorie con relativi sci club di appartenenza: