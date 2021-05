Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio qualificato ai Giochi Olimpici. «Sogno ad occhi aperti!»

CATANZARO – «E’ incredibile, non ho parole per descrivere queste emozioni, andrò ai Giochi! Un sogno ad occhi aperti! Grazie di cuore a tutti». Con queste parole, appena sceso dal quadrato di gara del Grand Hotel Millennium di Sofia, Simone Alessio commenta la sua fresca qualificazione Olimpica ottenuta al Torneo di Qualificazione Olimpica continentale.

Il 21enne di Sellia Marina (Cz), atleta delle Fiamme Rosse, strappa il pass per Tokyo nella categoria -80 kg vincendo la semifinale.

Una giornata di Taekwondo emozionante la sua, con incontri tesi e impegnativi, come è giusto che sia a questi livelli. Al primo incontro ha superato il macedone Filip Dodevski per 10-9, al secondo il belga Nicholas S Corten, per 3-0 al golden round, dopo che i primi tre round erano finiti 3-3. Nella semifinale valida per l’accesso ai Giochi realizza il capolavoro contro il tedesco Tahir Guelec. Un incontro sempre dominato dall’azzurro, senza alcun errore o distrazione, che si impone con il punteggio netto di 21-2!

Simone Alessio è il secondo atleta calabrese qualificato per Tokyo dopo Giovanni Tocci che ha staccato il pass nel sincro trampolino dei tuffi.