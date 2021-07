Tokyo 2020, Tocci e Marsaglia sesti nel sincro

Come cinque anni fa alle Olimpiadi di Rio (all’epoca in coppia con Andrea Chiarabini), Giovanni Tocci (C.S. Esercito – Cosenza Nuoto) è sesto nella finale olimpica del trampolino maschile sincronizzato in coppia con l’altro azzurro Lorenzo Marsaglia.

Una gara tutto sommato regolare per il duo italiano, senza picchi altissimi e con un paio di sbavature che hanno compromesso l’aggancio alla medaglia di bronzo. Ma esserci, soprattutto per Giovanni Tocci, reduce da due infortuni importanti nel giro di pochi mesi, è stato comunque importantissimo – specie in anno come questo che ha limitato i confronti internazionali con gli atleti di punta.

Buona la partenza di Tocci e Marsaglia nei primi due tuffi obbligatori. Coppia azzurra sempre vicina al podio ma qualcosa si inceppa nel quinto tuffo, il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, dove i due azzurri non “girano” come una figura unica e perdono qualche posizione. L’ultimo tuffo, il triplo salto mortale e mezzo raggruppato ritornato, con un pizzico di fortuna in più – considerati gli errori di alcuni avversari -, avrebbe potuto valere di più, invece gli azzurri si confermano al sesto posto finale che in una finale olimpica è comunque tanta roba.

L’oro è andato alla coppia cinese, argento agli Usa e Germania di bronzo all’ultimo tuffo.

(Notizia in aggiornamento)

I TUFFI AZZURRI:

Ordinario indietro carpiato, punti 49.20

Ordinario rovesciato carpiato, 49.20

Triplo e mezzo avanti carpiato, 73.47

Doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, 80.58

Quadruplo e mezzo avanti raggruppato, 67.26

Triplo salto mortale e mezzo raggruppato ritornato 68.84