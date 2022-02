Tonno Callipo Volley vince il primo di tre spareggi salvezza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per una Tonno Callipo tutta cuore e carattere. La formazione giallorossa vince il primo spareggio-salvezza contro Taranto per 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-22) trascinata da super Nishida, autore di 29 punti ed MVP del match. Vinto il primo set, la squadra di Baldovin è apparsa troppo tesa e frenetica nel secondo concedendo la parità ai pugliesi. Altra Callipo nei successivi due set, supportata anche dal caloroso pubblico giallorosso che ha dato la spinta decisiva. Dunque buon viatico per i vibonesi che si prepara,no ora al match di domenica contro Verona.

