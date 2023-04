Tuffi, Assoluti Open Bper: Tania Cagnotto premia gli atleti cosentini di AQA Tocci e Porco

COSENZA – Agli Assoluti Open Bper di tuffi a Torino, uno strepitoso Lorenzo Marsaglia, dopo la vittoria da un metro, vince e convince anche nella finale del trampolino da 3 metri totalizzando 446.45 punti ma l’amico e compagno di sincro Giovanni Tocci non è da meno: è di nuovo secondo con 398.75 punti. Il portacolori di Esercito e AQA Cosenza, bronzo europeo da uno e tre metri a Roma 2022, seguito da Oscar Bertone, ce la mette tutta per star dietro all’atleta della Marina Militare ma l’aver sporcato il secondo salto (doppio e mezzo rovesciato) lo penalizza nel punteggio. Terzo e medaglia di bronzo l’altro cosentino un gara, Francesco Porco, per Fiamme Oro e AQA Cosenza. I tre atleti, sul podio, sono Stati premiati da Tania Cagnotto, la pluricampionessa azzurra, argento e bronzo olimpico nel trampolino sincro e nei tre metri individuali a Rio 2016, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi (oro da un metro a Kazan 2015), la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

La soddisfazione della società e del presidente Manna

“Soddisfazione sportiva enorme” è stata espressa dalla società AQA Cosenza e dal presidente Francesco Manna: “Raccogliamo i frutti di un lavoro immenso portato avanti in questi anni. Merito da ascrivere al lavoro del nostro nuovo tecnico, Marina Montobbio, che ha fatto crescere l’intero settore (Tocci è allenato da Oscar Bertone mentre Porco da Fabrizio De Angelis). Nuoto, pallanuoto, tuffi e tutte le altre attività sportive che, da sempre, svolgiamo nella piscina di Cosenza, sono in continua ascesa. Con risultati sorprendenti, oltre le aspettative. Oggi è tempo di festeggiare i nostri due campioni, grazie Giovanni e grazie Francesco per queste meravigliose emozioni”.

Prossimi obiettivi per gli atleti cosentini: Europei a Resovia dal 22 al 28 giugno e Mondiali a Fukuoka dal 14 al 24 luglio.