Tuffi, Coppa del mondo: Tocci-Marsaglia terzi nel sincro

Grandioso terzo posto del sincro azzurro alle SuperFinal della World Cup di tuffi in svolgimento fino 6 agosto allo Schwimm-und-Sprunghalle all’interno dell’Europasportpark di Berlino. Con 381.87 punti Giovanni Tocci (CS. Esercito – Aqa Cosenza) e Lorenzo Marsaglia (CS Marina Militare – CC Aniene Roma) conquistano infatti la medaglia di bronzo nella finale dal sincro 3 metri, vinta dagli iridati Zongyuan Wang e Daoyi Lang (Cina) con 451.44, davanti alla coppia britannica Anthony Harding e Jack Laugher, secondi con 395.40.

Reduci dal sesto posto ai recenti Mondiali di Fuokuoka, gli azzurri hanno condotto un’ottima gara. Quarti dopo gli obbligatori (con un bottino di 94.20) e un ottimo triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (67.89), Tocci & Marsaglia si esibiscono in un eccellente doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (72.42) e in un notevole triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (65.28). Ultima routine da favola con un sensazionale quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (82.08): 381.87 il punteggio finale, non troppo lontani dai 400 e dalla medaglia d’argento.

I due atleti militari azzurri torneranno sul trampolino domani mattina (alle ore 9.32) per le eliminatorie che sanciranno gli ingressi nella finale dai tre metri. Viel Glück, Leute!