Welter, sfuma il 4° titolo di Loriga. Grande rammarico per lo squalo

CROTONE – Nonostante il massimo impegno e un match di pugilato giocato ad alti livelli, alla Milano Boxing Night a Tobia Giuseppe Loriga non riesce l’impresa di portare a Crotone per la quarta volta, la terza consecutiva, il titolo italiano dei pesi welter. Il nuovo campione è Nicholas Esposito che supera il crotonese per verdetto unanime dei giudici (97-93),

Lo riga contesta la decisione dei giudici

«Questa volta, purtroppo, non sono riuscito a fare rimanere il titolo a Crotone – ha scritto Loriga su Facebook -. Il rammarico è molto, perché per me è sempre stato un onore ed una responsabilità portare Crotone all’apice, in Italia e nel mondo, nel pugilato che conta. Ma sempre Forza Crotone».

Sull’esito della gara e la vittoria data allo sfidante Esposito, ai microfoni di Dazn che ha trasmesso l’incontro, Loriga è chiaro e diretto: «Ho dato tutto quello che potevo combattendo con un ragazzo più giovane di me, ringrazio l’organizzazione ma non sono d’accordo sull’esito del match ed in tutta la mia carriera pugilistica non ho mai contestato un risultato. Mi sarebbe stato stretto un pari ma lo avrei accettato volentieri perché avrebbe vinto lo sport». Loriga si sente quindi defraudato: «Ho vinto il titolo con tanti sacrifici e l’ho mantenuto con altrettanti sacrifici (riconquistandolo a novembre 2020 a Mantova, ndr) e ci tenevo tantissimo a riportarlo a Crotone».