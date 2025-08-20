Summer Tour a Cirella, in migliaia per il live di Alfa

Successo travolgente per il giovane cantautore ligure, protagonista di una delle serate più emozionanti dell’estate calabrese

Un’onda di entusiasmo, energia e partecipazione ha travolto il Teatro dei Ruderi di Cirella, dove ieri sera Alfa ha fatto tappa con il suo attesissimo Summer Tour 2025, regalando al pubblico una serata indimenticabile. Migliaia di fan hanno gremito l’area archeologica per assistere a uno dei concerti più attesi della stagione, confermando il momento d’oro del cantautore ligure, stabilmente ai vertici delle classifiche sulle principali piattaforme digitali.

Sul palco, Alfa ha saputo coniugare carisma, autenticità e profonda connessione con il pubblico, dando vita a un live che si è trasformato in una vera e propria festa condivisa, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. Un concerto dalle forti emozioni, pensato per le famiglie e i giovani, che hanno ballato e cantato ogni singola nota delle sue hit più amate.

Tra i momenti più intensi della serata, l’esibizione sulle note del brano “A Me Mi Piace”, arricchita dalla partecipazione straordinaria dell’Orchestra Mediterranea di Fiati della Città di Amantea, che ha aggiunto un tocco sinfonico e suggestivo alla performance.

Non sono mancati i messaggi dal forte valore simbolico e sociale, in particolare con il brano “Sogna Ragazzo Sogna”, emozionante duetto originariamente eseguito con Roberto Vecchioni a Sanremo, e riproposto sul palco come omaggio ai sogni e alle aspirazioni dei più giovani.

Alfa è stato premiato dal direttore artistico Alfredo De Luca e dal Sindaco di Diamante con il riconoscimento “Teatro dei Ruderi – Miglior Tour Estivo 2025”, a suggello di una tappa che entra di diritto tra le più significative dell’intera rassegna.

L’evento si inserisce all’interno del Festival Estivo dell’Area Archeologica di Cirella, diretto da Alfredo De Luca e cofinanziato dalla Regione Calabria e patrocinato dal Comune di Diamante, che anche quest’anno si conferma tra le programmazioni musicali più prestigiose del Mezzogiorno.

Con il concerto di Alfa, il Teatro dei Ruderi si consacra ancora una volta come palcoscenico privilegiato della grande musica dal vivo, in un perfetto equilibrio tra storia, arte e spettacolo.