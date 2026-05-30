Tre giovani talenti calabresi dell’Art Show Dance Academy protagonisti al “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE” di Roma

Grande emozione e orgoglio per la Art Show Dance Academy che il prossimo 31 maggio 2026 sarà protagonista al Centrale del Foro Italico di Roma in occasione del prestigioso evento “RTL 102.5 Power Hits Estate”, il grande show musicale che inaugura ufficialmente l’estate italiana.

A rappresentare la scuola saranno tre giovani allieve: Alessia Filippelli di Torano Castello, Francesca Rizzo di Cosenza e Greta Berlingieri di Mendicino, selezionate per prendere parte a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.

L’evento, organizzato da RTL 102.5 in occasione del decimo anniversario del format, vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana. Tra i nomi annunciati figurano Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Blanco, Emma, Fedez, Giorgia, Geolier, Madame, The Kolors, Gigi D’Alessio e molti altri protagonisti della musica italiana contemporanea.

La serata sarà condotta da Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali, accompagnando il pubblico in quello che rappresenta il primo grande evento musicale dell’estate 2026 e l’inizio del percorso verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona.

Per Alessia Filippelli, Francesca Rizzo e Greta Berlingieri si tratta di un’esperienza artistica di straordinario valore, frutto di impegno, passione e del costante lavoro svolto all’interno della Art Show Dance Academy, realtà ormai affermata nella formazione di giovani talenti nel panorama coreutico calabrese.

La partecipazione all’RTL 102.5 Power Hits Estate rappresenta non solo un importante traguardo personale per le tre ballerine, ma anche motivo di grande soddisfazione per tutto il territorio calabrese, che ancora una volta vede i propri giovani emergere in contesti artistici di rilievo nazionale.