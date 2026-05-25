Ultimi giorni per iscriversi al corso “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione”: scadenza il 1° giugno 2026

Scade il prossimo 1° giugno 2026 il termine per presentare domanda di ammissione al corso di formazione in “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione – Percorsi del contemporaneo – I edizione”, promosso dal Comune di Cerisano in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici.
Il corso, in programma dal 13 al 18 luglio nel borgo di Cerisano, nasce con l’obiettivo di promuovere crescita culturale, socialità e formazione nei linguaggi dello spettacolo, offrendo confronto diretto con professionisti ed esperienze pratiche e laboratoriali.
Tra i temi centrali dell’iniziativa:
- approfondimenti teorici sui linguaggi contemporanei;
- cantieri e laboratori creativi;
- confronto diretto con esperti e professionisti;
- esperienze di socialità e convivialità nel borgo.
L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse iscritti/e a corsi di studio universitari per l’anno accademico 2025/2026, provenienti da qualsiasi ateneo. I posti disponibili sono limitati: il numero dei partecipanti sarà compreso tra 15 e 30 iscritti.
Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 1° giugno 2026.
Per maggiori informazioni e per accedere alla domanda di ammissione è possibile consultare il QR code presente nella locandina ufficiale del corso.