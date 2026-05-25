Ultimi giorni per iscriversi al corso “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione”: scadenza il 1° giugno 2026

Scade il prossimo 1° giugno 2026 il termine per presentare domanda di ammissione al corso di formazione in “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione – Percorsi del contemporaneo – I edizione”, promosso dal Comune di Cerisano in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici.

Il corso, in programma dal 13 al 18 luglio nel borgo di Cerisano, nasce con l’obiettivo di promuovere crescita culturale, socialità e formazione nei linguaggi dello spettacolo, offrendo confronto diretto con professionisti ed esperienze pratiche e laboratoriali.

Tra i temi centrali dell’iniziativa:

approfondimenti teorici sui linguaggi contemporanei;

cantieri e laboratori creativi;

confronto diretto con esperti e professionisti;

esperienze di socialità e convivialità nel borgo.

L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse iscritti/e a corsi di studio universitari per l’anno accademico 2025/2026, provenienti da qualsiasi ateneo. I posti disponibili sono limitati: il numero dei partecipanti sarà compreso tra 15 e 30 iscritti.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 1° giugno 2026.

Per maggiori informazioni e per accedere alla domanda di ammissione è possibile consultare il QR code presente nella locandina ufficiale del corso.