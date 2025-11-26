Un Giorno di “Dolce Magia” in Ospedale

La “Dolce Magia di Natale”, iniziativa promossa dall’Associazione ELITE_ets Calabria, ha trasformato per un giorno l’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in un piccolo laboratorio di festa, profumato di zucchero, speranza e creatività.

Il cuore dell’evento è stato l’incontro speciale tra i bambini e tre grandi professionisti: lo Chef Francesco Giuseppe Luci, lo Chef Simonluca Barbieri e il Pastry Chef Antonio Otranto.

Gli chef non erano lì soltanto per insegnare ricette, ma per regalare un momento di normalità, un respiro leggero dentro un luogo dove il tempo spesso pesa. La loro emozione più grande è stata vedere i piccoli pazienti dimenticare, anche solo per qualche ora, la routine delle cure e lasciarsi coinvolgere da un’energia nuova.

Guidare le loro piccole mani nella creazione dei dolci, incoraggiarli a liberare la fantasia, osservare i loro sorrisi mentre davano forma a qualcosa fatto da loro stessi: questo, per gli chef, è stato il dono più prezioso. La loro arte si è trasformata in un abbraccio collettivo, elevando l’appuntamento da semplice attività ludica a un autentico atto d’amore.

Come ha ricordato l’Avv. Concetta Donato, Presidente regionale di ELITE, l’obiettivo era quello di spezzare la quotidianità ospedaliera e restituire ai bambini un momento di leggerezza. Grazie alla generosità degli chef, questa “magia” è diventata realtà: non hanno donato soltanto un dolce, ma l’emozione di averlo creato con le proprie mani.

L’evento, nato da un’idea dello Chef Francesco Luci, è stato subito accolto dall’associazione e reso possibile grazie alla collaborazione della struttura sanitaria dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Galati, e con il favore della Direzione Generale.

Il Pastry Chef Antonio Otranto ha preparato con cura tutti gli impasti e ha voluto sorprendere partecipanti e ricoverati con i suoi panettoni, golosi e naturali, distribuiti con grande generosità. Lo Chef Barbieri, in rappresentanza dell’associazione, ha consegnato ai bambini speciali attestati di merito, un ricordo tenero e significativo della loro partecipazione.

In sintesi, questa giornata è stata un concentrato di dolcezza e umanità: il profumo dei panettoni e dei biscotti si è fuso con la semplicità dei gesti, trasformandosi in un messaggio di speranza capace di illuminare il cuore dei bambini.