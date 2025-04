Un Nuovo Modello di Formazione On the Job ITS Academy: ITS Academy

“L’ITS Academy rappresenta una risposta innovativa alle esigenze del mercato del lavoro, fondendo teoria e pratica in un percorso formativo che privilegia la “formazione on the job”. Questo approccio si fonda su alcuni pilastri fondamentali, tra cui la strutturazione dei programmi didattici in funzione della professionalità, la scelta accurata dei docenti e l’integrazione sinergica tra attività in aula e tirocini aziendali”. Ce ne parla l’esperto di didattica e progettista di percorsi formativi, Giorgio Durante, che ci accompagna in una breve disamina su quelle che sono le potenzialità e peculiarità degli ITS Academy:

Giorgio Durante, in cosa consiste il modello “Conoscere per Saper Fare“?

G.D. “Il modello degli ITS Academy è concepito per andare oltre la mera trasmissione di nozioni teoriche. I progettisti delle unità formative devono tenere in considerazione le finalità degli ITS: fornire una formazione che non solo permetta di conoscere, ma soprattutto di saper fare. Questa impostazione orientata alla pratica garantisce agli studenti la possibilità di acquisire competenze tecniche e operative direttamente applicabili nel mondo del lavoro, rendendo il percorso di studio un vero e proprio trampolino di lancio per l’inserimento professionale”.

Un Corpo Docente Ibrido: L’Incontro tra Imprenditoria e Accademia

G.D. La scelta dei docenti è un elemento cruciale nel successo degli ITS Academy. Il corpo docente, infatti, non è composto esclusivamente da accademici o da docenti provenienti dal mondo della scuola ma integra figure provenienti da diversi ambiti: imprenditori, tecnici, ricercatori e accademici. In questa prospettiva i CTS (Comitati tecnico scientifico) e la direzione didattica giocano un ruolo strategico nel selezionare professionisti che portino in aula esperienze concrete e aggiornate, favorendo così una formazione professionalizzante che si distingue per la sua immediatezza e pertinenza rispetto alle esigenze del mercato. L’esperienza diretta del progettista nell’alta formazione è fondamentale per disegnare percorsi con una doppia finalità: essere attrattivi per gli allievi, che affrontano un percorso di 1800 ore in quattro semestri, riducendo al minimo il tasso di abbandono – vera spada di Damocle per questo tipo di corsi – e al contempo garantire una formazione altamente qualificante, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. A questo si aggiunge il conseguimento dell’ambito titolo di studio, corrispondente al livello EQF 5 nella classificazione europea.”

Fuori dalle Aule: L’Esperienza che Conta

G.D. Un altro aspetto distintivo degli ITS Academy è la didattica esperienziale, che spinge gli studenti a uscire dai tradizionali schemi di apprendimento frontale. I giovani, spesso poco inclini a una partecipazione passiva alla lezione teorica, trovano in modalità di apprendimento interattive e pratiche un ambiente stimolante. Le attività svolte al di fuori delle aule – laboratori, workshop e simulazioni – sono integrate in maniera armoniosa con i tirocini aziendali, che rappresentano almeno il 30% del monte ore totale previsto per i corsi, solitamente impostati su un totale di 1800 ore.

Tirocini Aziendali: Un Ponte Verso il Mercato del Lavoro

G.D. I tirocini aziendali costituiscono un momento fondamentale nel percorso formativo degli ITS Academy. Queste esperienze sul campo permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con la realtà produttiva, mettendo in pratica le conoscenze acquisite e sviluppando competenze trasversali indispensabili per il successo professionale. La presenza di esperienze lavorative concrete favorisce una maggiore comprensione delle dinamiche aziendali e offre agli studenti un vantaggio competitivo notevole all’uscita dal percorso formativo.

Il Successo Degli ITS Academy

G.D. Solo grazie a un modello didattico integrato conclude Giorgio Durante – che coniuga teoria, pratica e un corpo docente eterogeneo – è possibile raggiungere i risultati di occupazione di cui gli ITS Academy si fregiano. La formazione on the job, unita a tirocini aziendali strutturati e a una didattica che esula dai tradizionali metodi frontali, costituisce la chiave di volta per una preparazione che risponde alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Gli ITS Academy dimostrano che l’innovazione formativa, centrata sul “fare” oltre che sul “conoscere”, rappresenta il futuro della formazione professionale post-diploma.