Unical, approvati i nuovi corsi di laurea in Fisioterapia e Scienze e tecniche psicologiche

Si è concluso positivamente il percorso di accreditamento dei nuovi corsi triennali in Fisioterapia e Scienze e tecniche psicologiche dell’Università della Calabria. Dopo i pareri positivi espressi dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca), l’Unical amplia la propria offerta con due nuovi percorsi formativi molto attesi, attivati dall’Ateneo per rispondere a una domanda crescente sul territorio, sia dal mondo della sanità che da quello delle scienze umane.

Il corso di Fisioterapia, afferente al dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN), andrà a potenziare ulteriormente il polo delle professioni sanitarie nella sede di San Domenico a Cosenza, già punto di riferimento per la formazione in ambito infermieristico. Si tratta del corso più richiesto a livello nazionale nell’ambito delle professioni sanitarie, con un numero di domande che nel 2024 è stato quasi sette volte superiore al numero di posti disponibili.

L’accesso a Fisioterapia sarà regolato da un bando nazionale con criteri definiti a livello ministeriale, in linea con quanto previsto per tutte le professioni sanitarie. I dettagli sul numero di posti disponibili e sulle modalità di selezione saranno resi noti a breve.

Scienze e tecniche psicologiche, erogato dal dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES), ha registrato un interesse straordinario già nella fase di ammissione anticipata conclusa lo scorso 3 giugno: per i 60 posti inizialmente messi a disposizione sono infatti arrivate ben 331 domande.

Un risultato che conferma non solo l’interesse crescente delle nuove generazioni verso le discipline psicologiche, ma anche la capacità dell’Unical di intercettare e soddisfare i nuovi bisogni formativi, offrendo percorsi coerenti con le richieste emergenti del mondo del lavoro e della società. Per andare incontro a una domanda che continua a crescere, nelle scorse settimane il rettore Nicola Leone ha disposto un incremento straordinario dei posti disponibili: 50 in più, che portano il totale a 110 posti per il corso di Scienze e tecniche psicologiche, raddoppiando così i posti inizialmente a bando.

È ancora possibile partecipare alla fase di ammissione standard per questo corso, che resterà aperta fino al 1° settembre 2025. Tutte le informazioni sui requisiti di accesso e le modalità di iscrizione sono disponibili nella sezione dedicata alle ammissioni.

«Si tratta di due corsi attesi da tempo – spiega il Rettore – che ampliano in modo significativo la nostra proposta formativa in due settori di forte impatto, sia in termini occupazionali che sociali. Con Scienze e tecniche psicologiche rispondiamo concretamente a una domanda formativa che si è mostrata altissima fin dall’avvio del corso, mentre con

Fisioterapia rafforziamo il presidio Unical per la formazione sanitaria, e lo facciamo nello splendido Complesso di San Domenico, radicando ancor più l’università nel centro storico della città che già quest’anno ospiterà più di 500 studenti».

I nuovi corsi di laurea

Il corso di laurea in Fisioterapia (L/SNT2) forma figure abilitate alla professione sanitaria di Fisioterapista, sempre più richiesta in ambito sanitario. I fisioterapisti si occupano di attività di prevenzione, cura e riabilitazione per persone con difficoltà motorie, cognitive o psicosomatiche, lavorando in ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, o come liberi professionisti. La formazione prevede un forte orientamento pratico e un tirocinio professionalizzante presso strutture sanitarie accreditate del territorio e il conseguimento del titolo consente l’accesso diretto alla professione.

Scienze e tecniche psicologiche (L-24) fornisce una solida preparazione di base nei principali ambiti della psicologia (clinico, sociale, dello sviluppo, del lavoro e delle organizzazioni) e le competenze metodologiche necessarie per proseguire con una laurea magistrale abilitante alla professione. La didattica integra attività teoriche, pratiche e di laboratorio, e prevede l’acquisizione di competenze trasversali utili per l’inserimento in contesti professionali pubblici e privati.