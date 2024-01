Vacanze d’inverno: 4 motivi per visitare Parigi

Parigi è nota per essere una tra le città più attraenti e affascinanti del mondo, e non solamente nei periodi di sole e di belle giornate. Anche nel periodo invernale la capitale francese ha infatti molto da offrire ai turisti, a partire dalla sua abbondante cultura, la sua cucina invitante e gli eventi che ospita, fino il suo famoso lato romantico. Ecco quindi 4 motivi per visitare Parigi anche nel periodo più freddo dell’anno.

Un clima mite e il fascino delle sue luci

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, Parigi non ha un clima molto rigido. Infatti, a differenza di molte capitali europee, difficilmente la temperatura scende sotto lo zero, aggirandosi spesso intorno ai 5°C. Per questo assistere ad una nevicata non è così comune, ma quando accade è davvero una meraviglia per l’atmosfera che si crea, puramente magica.

In inverno inoltre la capitale viene addobbata con luci che vanno ad abbellire vetrine, alberi, monumenti e i mercatini di Natale. Tutto ciò rende una camminata lungo la Senna, una visita al Louvre o la semplice vista della Tour Eiffel esperienze uniche ed indimenticabili.

Eventi culturali e sportivi

E’ risaputo che Parigi sia una città dinamica e vivace, e infatti propone un’ampia scelta di eventi culturali e sportivi per tutti i gusti e range di età anche in inverno. La capitale francese propone tanti spettacoli teatrali, musical e cabaret, uno fra i tanti il celebre Moulin Rouge, oppure si può assistere a concerti di musica di qualsiasi genere, in particolare rock, jazz o pop.

Per chi è invece amante dello sport non manca la possibilità di andare a vedere una partita di calcio, rugby o basket, mentre chi ha la passione del poker farebbe bene a visitare la capitale francese a Febbraio, quando si svolgerà la prima tappa dell’ EPT che si terrà a Parigi a cui sicuramente parteciperanno tanti tra i migliori giocatori di tutto il mondo.

Si evitano lunghe code e si trovano prezzi più convenienti

Uno dei vantaggi da non sottovalutare di visitare Parigi nella stagione invernale, è la presenza di meno turisti che, solitamente nelle stagioni più soleggiate creano infinite code per visitare le attrazioni più importanti.

La possibilità di godersi con più tranquillità la città e le sue affascinanti opere artistiche e architettoniche è sicuramente un motivo da tenere in considerazione. Inoltre, in generale i prezzi sono più convenienti, sia per voli e alberghi ma anche per i ristoranti.

La cucina tipica e i famosi caffè accoglienti

Non esiste momento migliore dell’inverno per gustare la tradizionale cucina francese, piatti caldi e corposi, a dir poco perfetti per deliziare il palato e riscaldarsi. Si può scegliere tra le specialità regionali, come la cassoulet, il coq au vin, la tartiflette o la raclette, o optare per i classici della cucina parigina, come la zuppa di cipolle, il boeuf bourguignon, il confit de canard o il foie gras. E ovviamente non mancano all’appello i famosi dessert come le crepes, i croissant, i macarons o l’irresistibile profiteroles.

Per aiutare a mandare giù questi bocconi c’è il buon vino francese, delizioso da gustare, o se si vuole fare una pausa per assaporare un buon tè o una tazza di cioccolata calda si possono visitare i tanto accoglienti caffè storici di Parigi, come il Café de Flore o il Café de la Paix.

Parigi in inverno è quindi una meta da non perdere, che saprà sorprendervi e incantarvi con il suo fascino unico e la sua varietà di proposte. Che aspettate a prenotare il vostro viaggio?