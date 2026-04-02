Villa Quintieri si trasforma in una favola Regency: arriva il Weekend in White – Bridgerton Edition

E’ tutto pronto per l’attesissimo evento Weekend in White – Bridgerton Edition, ideato e firmato da Danilo Di Marco, in programma domani e dopodomani, 3 e 4 aprile, nella incantevole Villa Quintieri.

L’evento, ispirato alle iconiche atmosfere Regency rese celebri dalla celebre serie, promette di trasformare la location in un vero e proprio set d’epoca, dove ogni dettaglio sarà curato per offrire un’esperienza immersiva e raffinata.

Protagonisti saranno gli abiti in perfetto stile Bridgerton, realizzati interamente a mano da Maria Antonia Bevilacqua, di “Le Nobil Dame”, che porterà in scena creazioni sartoriali uniche, simbolo di eleganza e artigianalità. Ma fondamentale sarà il contributo dell’Accademia New Style, la scuola di moda e design di Franca Trozzo, che arricchirà l’evento, oltre alla mostra fotografica a cura di Art Fabrique Calabria.

Ben 25 i fornitori del settore wedding presenti, che proporranno allestimenti e scenografie completamente ispirati al mondo Bridgerton, offrendo agli ospiti spunti e idee per un matrimonio da sogno. Nonostante l’ispirazione tematica, la vera eccellenza dell’evento risiede nella capacità di interpretare e presentare le tendenze wedding 2027, fondendole con armonia e raffinatezza nell’eleganza senza tempo dello stile Regency.

In occasione della giornata di domani, venerdì di Pasqua, i visitatori avranno anche la possibilità di accedere e visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta, complesso comunale in cui si celebrano la maggior parte dei matrimoni che poi proseguono a Villa Quintieri. Un’opportunità speciale per unire simbolicamente fede ed evento, spiritualità e celebrazione.

Sabato, invece, sarà la giornata del défilé, alle ore 17, accompagnato dalle suggestive note di un quartetto d’archi che eseguirà musiche ispirate a Bridgerton, creando un’atmosfera emozionante e coinvolgente. A rendere ancora più dinamica l’esperienza sarà la live music dei 911 Band.

A rendere l’esperienza ancora più completa sarà la possibilità di vivere Villa Quintieri – venerdì 3 aprile dalle 11 alle 18.30; sabato 4 aprile dalle 10 alle 20 – in tutte le sue dimensioni: non solo i suggestivi giardini all’italiana, ma anche le eleganti sale interne, che per atmosfera e fascino sapranno accogliere gli ospiti in un percorso ancora più immersivo, trasformando ogni momento in una vera e propria favola da vivere.

“Weekend in White – Bridgerton Edition” si conferma, quindi, un appuntamento imperdibile nel mondo wedding ma soprattutto un evento che celebra le bellezze culturali calabresi e ne valorizza i suoi tesori, coniugando tradizione, spettacolo e innovazione.