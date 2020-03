Coronavirus, Santelli: «Chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici»

CATANZARO – La governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha appena firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici fino al 3 aprile. «Una misura già assunta da altre regioni – dichiara la Presidente di Regione -, considerata la particolarità di queste professioni, che impone una distanza molto ravvicinata con i clienti.Stiamo affrontando una situazione in continua evoluzione. È necessario fare di tutto per limitare la diffusione del contagio: non possiamo permetterci di trascurare nessun aspetto della vita quotidiana dei calabresi».