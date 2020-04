23enne di Mendicino arrestato per detenzione di stupefacenti

MENDICINO (CS) – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, insieme a quelli della Stazione CC di Mendicino hanno tratto in arresto un 23enne di Mendicino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso il 23enne mentre cedeva una dose di 5 gr. di marijuana ad un coetaneo. Nella successiva perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione di Mendicino con il supporto dei militari della locale Stazione dei carabinieri, il ragazzo è stato trovato in possesso di 221 gr. di marijuana e 41 gr.

di cocaina.

Il 23enne è stato così dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza. Nel corso

dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza ne ha così disposto gli arresti domiciliari.