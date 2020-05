Arrestato per minacce e maltrattamenti alla ex

TAURIANOVA (RC) – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova ha arrestato in flagranza di reato un 22enne di nazionalità romena per atti persecutori nei confronti della ex compagna e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere.

La vittima aveva denunciato l’ex compagno più volte per maltrattamenti in famiglia e negli ultimi giorni, dopo l’ultimo episodio, si era vista costretta a trovare un’abitazione alternativa dove andare a vivere con i tre figli minori per non subire ulteriori comportamenti vessatori. Nonostante il suo allontanamento, l’uomo aveva continuato a molestarla telefonicamente, minacciandola di andare nella nuova abitazione e di compiere gesti inconsulti. Il personale delle Volanti del Commissariato, già in allerta per la pericolosità della situazione e monitorandone gli sviluppi, ha intercettato in strada l’uomo mentre si aggirava nel centro cittadino trovandolo con un coltello lungo 29 centimetri nascosto sotto il giubbotto.

Il giovane è stato portato nel carcere di Palmi (Rc).